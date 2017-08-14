Оккупанты в Симферополе задерживают дедушек-пикетчиков (фото, видео)

В Симферополе четверо пожилых мужчин вышли на одиночный пикет в поддержку арестованного Сервера Караметова.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов на своей странице в Facebook.

«Пожилые люди в Крыму начали выходить на одиночные пикеты в поддержку Сервера Караметова», - написал он.

На видео, которое адвокат разместил на своей странице мужчины держат в руках плакаты: «Путин, наши дети не террористы и не экстремисты».

Он также сообщил, что одного человека задержали.

«У МВД задержали пикетчика-дедушку», - сообщил Курбединов.

Позже стало известно о задержании еще трех пожилых мужчин и трех или четырех молодых людей.

«Уже задержали 4-х людей преклонного возраста, и 3-х или 4 молодых, которые были рядом. Все по разным местам, адвокаты пытаются найти всех», – сообщила на своей странице в Facebook соучредитель общественной инициативы «Крым.SOS» Тамила Ташева.

Как сообщал УНИАН, 8 августа российские полицейские задержали 76-летнего крымскотатарского активиста Сервера Караметова, который вышел на акцию протеста в Верховный суд Крыма в оккупированном Симферополе.

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Активист требовал под зданием суда, где проходит заседание по делу Ахтема Чийгоза, чтобы оккупанты немедленно отпустили незаконно задержанного. Караметов держал плакат с надписью: «Путин и (Аксенов), наши дети (Ахтем Чийгоз) не террористы! Хватит обвинять крымских татар».

10 августа суд в оккупированном Крыму приговорил активиста к 10 суткам ареста.

Также сообщалось, что суд Симферополя признал виновным Караметова и приговорил его к штрафу в 10 тысяч рублей.

11 августа 2017 года в Верховном Суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Караметова. Решение прежней судебной инстанции оставили в силе.