Днепрян приглашают бесплатно побить посуду и "выпустить пар"

Горожан приглашают на необычную акцию и предлагают выпустить пар - прийти на битье посуды в Днепре, сообщает dp.vgorode.ua.

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Так, пройдет это мероприятие 9 сентября, на День города. Возле городского цирка каждый желающий сможет разбить себе на счастье несколько тарелок.

Проходить битье посуды будет почти целый день - с 12:00 до 17:00. Никакой платы не требуется.