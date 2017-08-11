Днепрян приглашают бесплатно побить посуду и "выпустить пар"
18:54, 11 августа 2017Общество
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Возле городского цирка каждый желающий сможет разбить себе на счастье несколько тарелок.
Иллюстрация / listygoplany.bloog.pl
Горожан приглашают на необычную акцию и предлагают выпустить пар - прийти на битье посуды в Днепре, сообщает dp.vgorode.ua.
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Так, пройдет это мероприятие 9 сентября, на День города. Возле городского цирка каждый желающий сможет разбить себе на счастье несколько тарелок.
Проходить битье посуды будет почти целый день - с 12:00 до 17:00. Никакой платы не требуется.
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