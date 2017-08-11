В полтавской полиции рассказали детали перестрелки на городском пляже

Десятилетнего мальчика, который получил ранения во время вчерашнего кровавого побоища на городском пляже Полтавы, успешно прооперировали. Об этом журналистам «Кола» сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Полтавы Наталья Ширипова.

Читайте такжеПоявилось видео смертельной перестрелки на пляже в Полтаве"Десятилетний мальчик, который был ранен, уже прооперирован и находится в детской городской больнице. Медики оценивают его состояние как стабильное. Что же касается 22-летнего мужчины, который открыл стрельбу, он под стражей в одном из медучреждений города", – сообщила пресс-секретарь.

По поводу того, что патрульная полиция долго ехала на вызов, пресс-секретарь пояснила, что первым на место происшествия прибыл экипаж, который нес дежурство на улице Сакко. Патрульным о стрельбе сообщили прохожие. Это произошло еще до того, как из диспетчерской службы «102» поступила информация на рабочие планшеты патрульных.

Остальных злоумышленников, которые скрылись с места происшествия разыскивает полиция. В городе объявлен план «Перехват». Известно, что один из участников перестрелки скрылся на автомобиле «ВАЗ-2108».

По данному факту открыто уголовные производство по ч. 1 ст. 118 Уголовного кодекса ("умышленное убийство при превышении границ необходимой обороны или в случае превышения мер, необходимых для задержания преступника) и ч. 4 ст. 296 ("хулиганство, совершенное с применением оружия"). Продолжается досудебное расследование.

Сейчас правоохранители проводят комплекс мероприятий для установления обстоятельств происшествия. Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершения указанного уголовного преступления или владеют информацией полезной для следствия, с просьбой сообщать информацию в полицию по номеру «102» или любым удобным способом.

Как сообщал УНИАН, 10 августа на пляже в Полтаве произошла ссора мужчин, которая переросла в вооруженный конфликт. Вследствие этого один человек погиб, ранение получил ребенок. Один из участников скрылся с места происшествия, поэтому полиция в городе объявила план "Перехват". Через некоторое время в полиции сообщили, что мужчину, который применил оружие во время перестрелки на пляже в Полтаве, задержан. Он дает показания полиции.