Обыски в редакции издания "Страна.ua" проходят по делу о разглашении гостайны - СБУ

СБУ проводит обыски в редакции и в местах проживания журналистов интернет-издания "Страна.ua" по делу о разглашении государственной тайны. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"СБУ проводит обыски в редакции интернет-издания и в местах проживания журналистов "Страна.ua" на основании решения Печерского районного суда в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса", - заявила она.

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Ранее об обысках сообщил главный редактор интернет-издания "Страна.ua"Игорь Гужва. «У нас обыск. Проводит СБУ. И в редакции, и дома у нескольких журналистов», - написал он на своей странице в Facebook.

Позднее в Facebook он также сообщил, что обыски проходят по делу о разглашении гостайны. По его словам, правоохранители ищут флешку с информацией, представляющую государственную тайну.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в ходе обысков в редакции интернет-издания «Страна.ua» обнаружили флеш-накопитель, на котором хранились документы, которые могут составлять государственную тайну.