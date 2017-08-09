СБУ проводит обыски в редакции "Страны.ua" и домах журналистов – Гужва

Сотрудники СБУ проводят обыски в редакции издания «Страна.ua». Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Игорь Гужва.

Согласно его сообщению, обыски также проводятся дома у нескольких журналистов издания. Сам Гужва говорит, что обыски проводятся якобы по «новому сфабрикованному делу о гостайне».

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В то же время журналист Сергей Томиленко со ссылкой на слова заместителя главного редактора «Страны» Светлану Крюкову написал в Facebook, что обыски проводятся дома по крайней мере у троих сотрудников издания.

«Следственные действия проводят сотрудники СБУ вроде бы по делу с флешкой о "гостайне», - написал он.

Как сообщал УНИАН ранее, служба безопасности Украины заявила, что обнаружила на флешке, изъятой у главного редактора "Страна.uа" Игоря Гужвы, секретную информацию Министерства обороны. Об этом говорится в постановлении суда от 27 июля.

По информации следователей, 22 июня, во время обыска в офисе редакции интернет-издания "Страна.uа" изъяли флеш-накопитель марки Kingston с надписями "CN062806 5V 05360-307, А00LF", на котором есть электронные документы со сведениями, которые, возможно, являются государственной тайной. "Во время досудебного расследования указанного уголовного производства установлено, что часть вышеуказанных электронных документов со сведениями, которые, возможно, составляют государственную тайну, хранились на ПЭВМ 18052 с магнитными дисками №1152 и №1150, находящихся во владении юридического лица - Министерство обороны Украины", - говорится в судебном решении.