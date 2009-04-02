В Харькове совершено нападение на инкассаторов, погибли три человека

Сегодня, 2 апреля, в Харькове было совершено вооруженное нападение на инкассаторов, в результате которого погибли трое человек, еще одна женщина ранена.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, нападение было совершено около 18.50 вблизи отделения Ощадбанка на улице Клапцова в густонаселенном районе города на Холодной горе.

Подозреваемые в совершении преступления скрылись с места происшествия на двух автомобилях – ВАЗ 2109, номера которого известны, и инкассаторской машине ВАЗ 2109.

На месте события работает следственно-оперативная группа ГУ МВД Украины в Харьковской области, которую лично возглавил начальник Главного управления милиции Виктор РАЗВАДОВСЬКИЙ. Милиция обращается ко всем, кто был свидетелем этого чрезвычайного происшествия, или имеет информацию о месте пребывания упомянутых автомобилей, помочь в поисках преступников.