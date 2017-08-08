Дочь украинского военкома "тусит" в оккупированном Крыму, Луганске и России - журналист (фото)

Замглавы Луганского областного военкомата Олег Моцпан — участник боевых действий, сейчас он занимается мобилизацией украинских воинов в АТО. Но у себя дома Моцпан настроен уже не так патриотично.

Свою дочь Альбину он отправляет отдыхать в оккупированный Крым и российский Сочи, говорится в блоге журналиста Дениса Казанского.

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"Пока длится АТО, Альбина ездит на тусовки то в захваченный боевиками Луганск, то Крым, то на Кавказ, то в Ростов. При этом Альбине Моцпан только 18 лет. Так что на самодеятельность ее поездки никак не тянут. Без позволения и участия родителей ее путешествия состояться вряд ли смогли бы", - рассказал журналист.

Дочка соверодонецкого военкома зарегистрирована в Инстаграме там под ником vseveshnii_enot. "Чтобы никто не сомневался, что аккаунт принадлежит именно Альбине Моцпан, она фотографирует свои железнодорожные билеты с фамилией", - добавил Казанский.

"Удивительно, что сам военком не переживает за своего ребенка. Ведь с официальной точки зрения РФ — он каратель. Это значит, что Альбина в Луганске вполне может быть взята в заложники и объявлена шпионкой-наводчицей, как это уже происходило с молодыми людьми в ЛДНР. А в России ее могут объявить террористкой", - говорится в материале журналиста.

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