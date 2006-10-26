Завтра в Украине еще будет сравнительно тепло.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в пятницу, 27 октября, преимущественно без осадков. Ночью и утром на западе - туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью составит 2-7° тепла, в южной и восточной части - 5-10° тепла, днем - 10-15°, в западных областях - до 19°.

28-29 октября переменная облачность. 28 октября небольшой дождь (в южной части местами); 29 октября без осадков, лишь в западных областях днем дождь, в Карпатах – с мокрым снегом. Ночью и утром 28 октября в Украине, кроме северных и западных областей, местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 17-22 м/с.

Температура 28 октября ночью в западных, северных областях и в Крыму - 5-10°, на остальной территории - 1-6° тепла, днем - 7-12°, в южной части - 13-18°.

29 октября произойдет снижение температуры ночью до 2° тепла 3° мороза (в Карпатах и на Прикарпатьи местами - до 7° мороза), днем - до 4-9° тепла, в южной части - до 8-13°.

30 октября в Украине, 31 октября в восточной части временами дожди, местами сильные, ночью на севере страны - с мокрым снегом. Температура 30 октября ночью - 1-6° тепла, днем - 3-8° тепла, 31 октября ночью - 1-6° мороза, днем - от 1° мороза до 4° тепла; в южной части и восточных областях на протяжении суток - 0-5° тепла.

В Киеве и области 27 октября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью - 4-6° тепла, днем - 11-13°; по области ночью - 2-7° тепла, днем - 10-15°.

28-29 октября переменная облачность. 28 октября небольшой дождь, 29 октября без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура 28 октября ночью - 5-10°, днем - 7-12° тепла; 29 октября снижение ночью - до 2° тепла-3° мороза, днем - до 4-9° тепла.

30 октября временами дождь, ночью местами с мокрым снегом. Температура ночью - 1-6° тепла, днем - 3-8° тепла. 31 октября преимущественно без осадков. Температура ночью - 1-6° мороза, днем - от 1° мороза до 4° тепла.