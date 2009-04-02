Эксперты говорят, что Россия теряет позиции в Украине, а ЕС – приобретает

Эксперты считают, что украинцам больше импонирует европейский образ жизни, чем интеграция в Европейский Союз. Такое мнение они высказали в экспертном опросе, проведенном Институтом Горшенина.

Как сообщили УНИАН в институте, экспертов попросили прокомментировать результаты годовой программы социологических исследований под названием «Проект страны», которая была презентована институтом в марте 2009 года.

В частности, эксперты прокомментировали заключение годовой программы Института Горшенина, которое свидетельствует, что Украина сейчас находится на распутье между Западом и Востоком. Граждане еще не решили, каким курсом должна идти Украина и кто должен быть ее стратегическим партнером – Запад или Россия. В заключении отмечается, что формирование геополитических симпатий украинцев проходит сейчас на фоне негативных экономических ожиданий от России, что заставляет людей направить взгляды к ЕС. Таким образом, Россия медленно теряет позиции в Украине, а ЕС – приобретает.

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ заявил, что сейчас общественные настроения “довольно амбивалентны” и нет настроений объединиться в определенное новое качество ни с Евросоюзом, ни с Россией. «Есть запрос на стабильность, на мир, толерантность. Но что касается ориентации на определенные стандарты жизни – здесь выбор в пользу европейского образа, стиля и стандартов. Поэтому если бы украинских граждан спрашивали, не «С кем вы хотите быть в хороших отношениях?», а - «Как вы хотите жить?», то подавляющее большинство говорило бы о европейском измерении. Но это совсем не отвечает политическому лозунгу о вступлении Украинского государства в Евросоюз. Поэтому ни Россия, ни Европа пока украинским обществом не избираются в качестве интеграционного партнера», - считает А.ЕРМОЛАЕВ.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что весь опыт последних лет говорит об отсутствии каких-то серьезных изменений в общественных настроениях. «Большинство людей выступают за сохранение украинской независимости, и за, особенно, хорошие отношения с Россией. Но и за продвижение по пути к европейскому выбору: в смысле высоких стандартов жизни, гарантий безопасности, гарантий прав и свобод. Вот тот коридор определения, который уже существует, и если бы была такая политическая сила, которая бы по нему продвигалась, она, теоретически, имела бы возможность получить большинство голосов на выборах», - считает М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

В свою очередь Эксперт Института внешней политики при Дипломатической академии МИД Украины Александр ПАЛИЙ отметил, что поддержка украинцами вступления в ЕС всегда превышала пятьдесят процентов. И это стабильный результат, по мнению эксперта. «Но его не нужно переоценивать из-за того, что он базируется на симпатии к определенному образу жизни, а не к геополитическим факторам. Люди едины в одном – они поддерживают независимость Украины и у них это - ключевое признание. Поэтому говорить о симпатиях к отдельным странам не совсем правильно, потому что ключевыми для большинства граждан Украины являются не какие-то интересы других стран, а все-таки собственный интерес, в защиту которого они отдают соответствующий мандат на выборах», - считает А.ПАЛИЙ.

Народный депутат от фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ считает, что европейский выбор для украинцев вообще был абсолютной данностью, но раньше его никто не пробовал напрямую противопоставлять России. «Есть Россия, с которой мы дружим, все прекрасно, но мы идем однозначно в Европу. И это удовлетворяло людей – западный выбор, который в принципе не вносит конфликта на Востоке. Но за последние годы западный вектор в значительной степени дискредитирован в субъективном плане. То есть нас вели в Европу, откровенно говоря, дебильными методами”, - сказал Т.ЧОРНОВИЛ. Он отметил, что это нас к Европе не приближало, а наоборот - вызывало негативную реакцию.