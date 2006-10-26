По просьбе пациента диагноз в больничном не напишут

Министерство здравоохранения Украины обязало медицинские учреждения по письменной просьбе пациента не вносить диагноз в больничный лист. Однако он обязательно должен фиксироваться в медицинской карточке пациента, пишет газета "15 минут".

При этом существующие бланки листов нетрудоспособности изменяться не будут, сообщили изданию в пресс-службе Минздрава.

Ранее планировалось графу диагноза с бланка больничного убрать вообще. Однако против этого выступил Фонд социального страхования. По мнению ведомства, это помешает реализации прав и обязанностей страховщика.

Неразбериха относительно структуры бланков больничных (с графой диагноза или без нее) в последние несколько месяцев привела к тому, что некоторые медучреждения перестали их получать в достаточном количестве. И пациентам стали выдавать больничные на обычных листках бумаги. Однако эта проблема, по информации Минздрава, уже решена.

Министерство договорилось о печати 6,5 млн. бланков больничных. На сегодня их уже получено 1,8 млн. экземпляров. По уверению пресс-службы ведомства, Минздрав на протяжении двух недель полностью обеспечит все медучреждения Украины бланками больничных.

Как сообщал УНИАН, врач Винницкой больницы №2 С.ПОБЕРЕЖЕЦ в августе 2006 года выиграла суд у четырех государственных учреждений по делу о неразглашении диагноза в больничных листах больных. С.ПОБЕРЕЖЕЦ обжаловала в суде форму больничного листа.

С.ПОБЕРЕЖЕЦ считает, что без ее согласия и разрешения информация конфиденциального характера (то есть диагноз) стала известна широкой общественности, а следовательно, были нарушены ее конституционные права.

Ответчиками в этом деле стали Министерство здравоохранения Украины, Министерство труда и социальной политики Украины, Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности, Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины – то есть, те государственные учреждения, которые утвердили для граждан такую форму больничного.