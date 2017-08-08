Информация о зачисленных в вузы появится сегодня в персональных кабинетах абитуриентов

Информация об абитуриентах, которые были зачислены в высшее учебное заведение, появится сегодня в персональных кабинетах поступающих. Об этом сообщил директор департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины Олег Шаров в эфире «112 Украина».

«Вчера завершился важный этап вступительной кампании. В ВУЗах были изданы приказы о зачислении на бюджетную форму обучения абитуриентов, которые получили эти места по адресным размещениям госзаказа», - сказал он.

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По словам Шарова, теперь будет проходить процесс перевода на бюджет лиц, имеющих льготы, или которые по приоритетным специальностям находятся в списках очередников.

«Чтобы иметь возможность быть переведенным на место госзаказа, поступающий должен прийти в вуз, где оценят, имеет ли он шанс на перевод, подать документы и заключить договор. Потому что в этом случае именно договор является основанием для зачисления в вуз. Далее в порядке очереди будет проходить перевод. Для этого составляются соответствующие реестры. При этом есть одна категория поступающих, которая гарантированно, если попадает в реестр, обязательно и быстро переводится. Это дети погибших защитников Украины», - добавил он.

Как сообщалось, 7 августа завершилось зачисление абитуриентов, рекомендованных на бюджетную форму обучения. В Минобразования заявили о проблемности вступительной кампании и объяснили причины.