В Минобразования заявили о проблемности вступительной кампании и объяснили причины

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет о проблемности вступительной кампании в связи с внедрением в чрезвычайно короткий срок нового программного обеспечения Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гриневич сообщила сегодня в комментарии журналистам после посещения пункта тестирования по внешнему независимому оцениванию для абитуриентов, планирующих поступать в магистратуру по специальности «Право».

«Вступительная кампания прошла. 1 августа, как и предполагалось, все абитуриенты получили свои результаты в свой личный кабинет. Эти результаты являются достоверными, они соответствуют действительности, и на основании этих результатов высшие учебные заведения уже проводят зачисление», - подчеркнула она.

Гриневич отмечает отсутствие срыва вступительной кампании и графика ее проведения.

«Но эта вступительная кампания была проблемной в связи с тем, что в очень короткий срок нам необходимо было ввести новое программное обеспечение», - добавила министр.

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«К большому сожалению, мы пожинаем еще плоды предыдущих неправильных управленческих решений. Потому что еще во времена министра Табачника программное обеспечение, которое обслуживало единую государственную базу образования, в которой содержится сотни тысяч персональных данных студентов, абитуриентов, преподавателей, обслуживало физическое лицо, а это программное обеспечение было в частной собственности», - рассказывает она.

«Нам необходимо было создать программное обеспечение, которое будет находиться в государственной собственности, поскольку это частное лицо после проведенной оценки ожидало оплаты за это программное обеспечение в размере почти 17 млн гривен, мы обратились во все инстанции, подготовили постановление Кабмина о закупке того программного обеспечения, которое пилотировалось с 2011 года, но нам было отказано Министерством экономики в проведении закупки у этого предприятия и было рекомендовано провести открытые торги», - отметила Гриневич.

Гриневич отметила, что во время первой половины вступительной кампании возникли проблемы у абитуриентов и в приемных комиссиях.

«У нас есть точечные проблемы, но эти точечные проблемы мы решаем в первую очередь в пользу абитуриента, мы отрабатываем дальше, и эти точечные проблемы связаны не с программным обеспечением, а, например, с неправильным введением данных, ошибкой в фамилии или присвоением сельского коэффициента ребенку, который учится в городской школе», - добавила Гриневич.

Как сообщал УНИАН ранее, по состоянию на пятницу, 21 июля, абитуриенты подали в вузы почти 1,2 миллиона заявлений. Через электронные кабинеты в системе ЕГЭБО зарегистрировано более 680 тысяч заявлений на поступление.

"Утром 21 июля 2017 года на все образовательно-квалификационные уровни (младший специалист, бакалавр и магистр - абитуриенты подали 1 млн. 194 тыс. 628 заявлений. Такую информацию предоставляет распорядитель ЕГЭБО - ГП "Инфоресурс", - говорилось в сообщении МОН.