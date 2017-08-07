На фестивале "Бандерштат" житомирская делегация провела просветительскую кампанию о героях Полесского края

На всеукраинском фестивале «Бандерштат» житомирская делегация провела просветительскую кампанию о героях Полесского края. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, фестивалм «Бандерштат» проходил 4-6 августа в г. Луцк, житомирская делегация побывала там при содействии управления семьи, молодежи и спорта Житомирской ОГА.

«К 110-летию со дня рождения государственного деятеля Олега Ольжича напечатали буклет о его жизненном пути. Гости фестиваля в подавляющем большинстве знали об одного из руководителей ОУН, но мы подчеркивали, что Ольжич – житомирянин. И приглашали на открытие памятника Ольжичу в Житомире, которое состоится в ближайшее время», – рассказала руководитель делегации, депутат Житомирского областного совета Елена Галагуза.

Кроме того, на центральном входе на территорию «Бандерштата» делегация установила баннер «Вырастая, крепнем» с портретами известных житомирян, которые развивали Украинскую государственность: Николай Сциборский, Иван Огиенко, Олег Ольжич, Иван Выговский.

«Очень важно визуализировать и представить Житомирскую область как край героев. Поскольку мы не первый год ездим на фестиваль, то каждый раз хочется рассказать что-то новое о выдающихся земляках. Во время разговоров с посетителями испытываем особый интерес к Житомирщины, которую почему-то преимущественно ассоциируют с известными брендами, а в первую очередь должна быть ценностная составляющая. Ведь именно в нашей области зародилась ОУН-УПА, именно здесь корни гетмана Выговского, который под Конотопом уничтожил многотысячное москвинське войско», – подчеркнула Галагуза.

Одиннадцатый фестиваль украинского духа «Бандерштат» за три дня собрал 12 тысяч гостей, и это рекорд за все предыдущие годы. Участники фестиваля присоединились к патриотическому флешмоба, посвященном годовщине создания Украинской повстанческой армии. Несколько тысяч бандерштатівців сформировали надпись «УПА 75».