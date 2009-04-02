Газпром пересмотрит стратегию в области СПГ

ОАО "Газпром" рассмотрит целесообразность начала новых проектов в сфере производства сжиженного природного газа (СПГ) в «условиях повышения рисков газового транзита».

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», правление компании рассмотрело вопрос о реализации стратегии по укреплению позиций на мировом рынке СПГ.

Отмечается, что в целях диверсификации маршрутов экспорта, обеспечения безопасности поставок и упрочения лидирующего положения компании на международном газовом рынке Правление поручило профильным подразделениям продолжить работу по реализации «Стратегии ОАО «Газпром» в области производства и поставок сжиженного природного газа».

Принято решение рассмотреть на одном из ближайших заседаний Правления вопрос о новых перспективных проектах в области СПГ.

«Мы видим, что в условиях усиления процессов глобализации рынка СПГ, существенного повышения транзитных рисков, когда подписываются рискованные документы, игнорирующие интересы России, необходимо по-новому посмотреть на стратегию в области СПГ, проанализировать целесообразность начала реализации новых проектов в этой области», - отметил в ходе заседания Правления глава “Газпрома” Алексей МИЛЛЕР.

Как сообщалось, в 2008 году рынок СПГ достиг рекордного объема - 172,3 млн. тонн (237,8 млрд. куб. м). Его общая доля в международной торговле газом составила 29%. В соответствии с прогнозами, к 2015 году спрос на СПГ в мире увеличится до 327 млн. тонн в год в связи с ростом потребности в природном газе в странах Атлантического бассейна, и, в первую очередь, в США.

С целью сохранения лидирующих позиций на мировом газовом рынке ОАО «Газпром» реализует «Стратегию в области производства и поставок сжиженного природного газа».

С 2005 по 2008 годы общий объем продаж СПГ Группой «Газпром» достиг 1,84 млрд. куб. м.