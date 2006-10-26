Порошенко предлагает прекратить хвалебные разговоры

Председатель Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Петр ПОРОШЕНКО считает унизительным для Украины иметь рейтинг на уровне “ВВ-“ (Би-Би минус).

Так он прокомментировал УНИАН решение международного рейтингового агентства Fitch об улучшении прогноза рейтинга дефолта эмитента из “Стабильного” на “Положительный” и сохранении рейтинга на уровне “ВВ-“.

„Украине – государству, которое находится в центре Европы, и имеет такой уровень промышленности и технические возможности, такой уровень емкости рынка и покупательский спрос, с возможностями и разработками в космической и авиационной отрасли иметь рейтинг “ВВ-“ по стандартам Fitch просто унизительно”, - сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его мнению, причины такого низкого рейтинга заключаются в том, что украинская экономика находится в чрезвычайно опасной зависимости от экспорта черной металлургии.

“За последние пять лет мы ни на шаг не приблизились к улучшению ситуации и не дали инвесторам хотя бы какую-то надежду на диверсификацию экспорта. Другими словами, это означает, что при высоких ценах на сталь и прокат (продукция черной металлургии) обеспечивается стабильное состояние платежного баланса в государстве и, соответственно, вероятное падение цен на эту продукцию угрожает платежному балансу страны и знаменует собой дестабилизацию и кризисное состояние экономики”, - отмечает П.ПОРОШЕНКО.

По его словам, развитие экономики также тормозит подмена осуществления структурных реформ, таких как налоговой, пенсионной, муниципальной и других пустыми разговорами о необходимости их проведения.

Кроме того, по мнению П.ПОРОШЕНКО, серьезным сдерживающим фактором повышения рейтинга страны в 2005-2006 годах было явление осени 2004 года, когда банки отказывались выплачивать средства вкладчиками на Востоке Украины, что классифицировалось рейтинговыми агентствами, как технический дефолт”.

“Необходимо прекратить хвалебные разговоры о том, что нам вот-вот поднимут рейтинг и перейти к реальным действиям, начиная с диверсификации экспорта, структурных изменений в экономике, подготовки вступления в ВТО, а также к стимулированию экспорта украинского производителя (вне границ металлургической группы), исключение торговых ограничений из межгосударственных соглашений с нашими соседями, стимулирование инвестиций украинских предприятий как в Европу, так и в Россию”, - отметил П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 25 октября рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз относительно рейтинга дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной и национальной валюте из «Стабильного» на «Положительный» и подтвердило РДЭ на уровне «BB-» (BB минус).