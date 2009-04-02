Ющенко посетит полк спецназначения и ракетную бригаду

В пятницу, 3 апреля, Президент Украины – Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит с рабочей поездкой Хмельницкий гарнизон.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, в рабочей поездке Президента будут сопровождать министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ, начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ генерал армии Украины Сергей КИРИЧЕНКО и командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Иван СВИДА.

В Хмельницкой области глава государства планирует ознакомиться с основными заданиями, организационно-штатной структурой и боевыми возможностями 8-го отдельного полка специального назначения и 19-й Хмельницкой ракетной бригады Сухопутных войск.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО осмотрит образцы боевой техники и вооружения войск специального назначения и ракетных войск, а также образцы реактивных систем залпового огня “Смерч” и “Ураган”.

Выезд представителей СМИ, желающих осветить ход тактический учений 2 апреля, в 15.00 от стадиона ЦСК ВСУ (проспект Воздухофлотский, 6).

Журналисты, желающие осветить рабочую поездку Президента в Хмельницкий гарнизон, могут обращаться за справками и аккредитацией по телефонам Управления пресс-службы Минобороны: 8 (044) 483-33-37 и 483-33-45. Аккредитация обязательна, и продлится до 14.00 2 апреля.