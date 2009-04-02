Ситуация в Крыму продолжает осложняться

В Крыму в связи с финансово-экономическим кризисом продолжает осложняться ситуация на рынке труда.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве труда и социальной политики АРК.

По информации министерства, по состоянию на 1 марта 2009 года на рынке труда Крыма по сравнению с этой же датой прошлого года отмечены негативные тенденции.

В частности, число граждан, состоящих на учете в службе занятости увеличилось на 7,4 тыс. и составило 30,1 тысячи человек, уровень трудоустройства через службу занятости снизился с 14,4% до 8,1%. Число безработных увеличилось на 7,4 тыс. человек и составило 29,3 тыс. человек, уровень зарегистрированной безработицы вырос с 1,8% до 2,41%. Потребность предприятий в рабочей силе, заявленная в службу занятости, снизилась на 52,8% и составила 2970 человек, нагрузка на одно свободное рабочее место на зарегистрированном рынке труда выросла с 4 до 10 человек. Средний размер пособия по безработице составил 581,33 грн., что больше, чем в феврале 2008 года, на 46,6% (минимальный – 360 грн.).

Среди регионов наиболее сложная ситуация в сельскохозяйственных районах республики. Так, уровень трудоустройства в Советском и Кировском районах – 3,7%, Сакском районе – 3,8%, Нижнегорском районе – 4,0%, Черноморском районе – 4,3%. Существенно осложнилась ситуация и в городах республики. Уровень трудоустройства ниже среднереспубликанского уровня в Судаке – 2,9%, Евпатории – 4,3%, Феодосии – 6,1%. На одно свободное рабочее место в Армянске претендует 38 человек, Судаке – 16 чел., Евпатории –13 чел., Феодосии –10 чел., Керчи – 9 чел., Алуште и Красноперекопске – 8 человек, при среднем по городам – 6 человек.

Вместе с тем, принимаемые меры по реализации политики занятости в Крыму позволили в январе-феврале 2009 года трудоустроить на свободные и вновь созданные рабочие места 3021 человек, обеспечить временной занятостью за счет участия в общественных работах 400 человек, предоставить возможность получить новую профессию или повысить квалификацию 2147 человекам.