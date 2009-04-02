ВР стимулирует альтернативные источники энергии

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины” (о стимулирования использования альтернативных источников энергии).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 415 народных депутатов из 437 зарегистрированных в сессионном зале.

Задачей закона является стимулирование производства и внедрения энергосохранных технологий и использования альтернативных источников энергии, повышение конкурентоспособности отечественного товаропроизводителя за счет уменьшения энергоемкости производства, улучшение платежного баланса страны за счет сокращения потребления импортных энергоресурсов.

Законом предусматривается внесение изменений в Земельный кодекс и законы “Об электроэнергетике”, “О плате за землю”, “Об аренде земли” и “О налогообложении прибыли предприятий”.

Предложенными изменениями предусмотрено: дополнение Земельного кодекса нормами, согласно которым не подлежат продаже на конкурентных принципах (земельных торгах) земельные участки государственной или коммунальной собственности или права на них в случае строительства и обслуживания объектов альтернативной энергетики, а цена земельного участка, который продается для строительства и обслуживания транспортной инфраструктуры (в т.ч. объектов альтернативной энергетики), определяется с использованием метода капитализации такого земельного участка;

Кроме того, вносятся уточнения, что государственная политика в электроэнергетике базируется не только на содействии развитию ветроэнергетики, но всех видов альтернативной энергетики; устанавливается для центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в электроэнергетике, обязанность ежегодно, не позже 31 марта, предоставлять Верховной Раде отчет о состоянии альтернативной энергетики и эффективность мероприятий стимулирования ее развития.

Также установлена обязанность Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины формировать и вести реестр объектов электроэнергетики, которые используют альтернативные источники энергии, и обязанность Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины во время утверждения инвестиционных программ владельцев электрических сетей полностью учитывать расходы на подключение к электрическим сетям объектов электроэнергетики, производящих электрическую энергию с использованием альтернативных источников энергии, и обнародовать информацию относительно расходов на подключение к электрическим сетям объектов электроэнергетики, производящих электрическую энергию с использованием альтернативных источников.