Порошенко полетал на истребителе МиГ-29 (фото)

Президент Петр Порошенко проверил готовность Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

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В частности, Порошенко осуществил перелет на боевом истребителе МиГ-29 40-й бригады тактической авиации на месте второго пилота с аэродрома бригады в городе Васильков на военный аэродром в селе Гавришовка Винницкой области.

По прибытию президент поздравил личный состав военных летчиков с Днем Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, вручил высокие государственные награды боевым летчикам и передал боевые знамена органам военного управления ВС ВСУ.

По случаю праздника он вручил боевые знамена органам военного управления Военно-воздушных сил ВСУ: боевое знамя Воздушных сил ВСУ и четыре боевых знамени региональных воздушных командований.

Главе государства продемонстрировали показательные пролеты военных самолетов ВС ВСУ и выполнение учебно-тренировочных упражнений парашютистами.

«Полеты продемонстрировали пара военно-транспортных самолетов Ан-26 из состава 456-й бригады, три учебно-боевых самолета Л-39 из состава 39-й отдельной авиационной эскадрильи, самолет бомбардировочной авиации СУ-24М из состава 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко, два многоцелевых истребителя МиГ-29 из состава 40-й бригады тактической авиации, военно-транспортный самолет Ил-76МД в сопровождении двух истребителей-перехватчиков Су-27 из состава 3-й отдельной авиационной эскадрильи 125-й бригады транспортной авиации . Парашютисты выполнили учебно-тренировочные упражнения», - говорится в сообщении.

Президент также осмотрел образцы боевой техники Воздушных сил ВСУ.