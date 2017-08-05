Порошенко на истребителе МиГ-29 прилетел поздравить военных летчиков с праздником (видео)

13:29, 05 августа 2017
Политика
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Президент поблагодарил за безупречную воинскую службу всех, кто сегодня находится на страже неба независимой Украины.

Порошенко: Мирного неба нам! / Фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко на самолете МиГ-29 прибыл на военный аэродром в Винницкой области, чтобы поздравить военных летчиков с их профессиональным праздником.

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Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

«На самолете МиГ-29 прибыл на военный аэродром в Винницкой области, чтобы поздравить военных летчиков по случаю Дня Воздушных Сил. Искренне благодарен за безупречную воинскую службу всем, кто сегодня находится на страже неба независимой Украины. Мирного неба!», - написал Порошенко.

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Теги: #Порошенко на МиГ-29#День Воздушных сил