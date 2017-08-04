Джастин Бибер устал и хочет повзрослеть: после запрета на въезд в Китай певец неожиданно отменил весь тур

Популярный канадский певец Джастин Бибер написал открытое письмо к своим фанатам, в котором объяснил, почему так неожиданно отменил свое турне.

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Недавно Бибер отменил свое мировое турне, чем ошеломил своих поклонников.

В обращении фанатам разглядели намек на то, что причиной такого кардинального поступка артиста стал разрыв с певицей Селеной Гомес.

"Я так благодарен за это путешествие со всеми вами. Я благодарен за туры, но, прежде всего, я благодарен, что я проживаю эту жизнь вместе с вами Обучение и взросление не всегда было простым, однако, знание, что я не сам, помогало мне", – начал свое письмо 23-летний Джастин.

По словам звезды, от позволил горечи, ревности и страху управлять его жизнью.

"Я позволил своим комплексам забрать у меня лучше, а моим неудачным отношениям диктовать мне то, как относиться к людям. Я позволил горечи, ревности и страху управлять моей жизнью", – откровенно признался Бибер.

"Я не идеальный и буду делать ошибки, но мое прошлое не повлияет на них. Я хочу, чтобы все вы знали, что это путешествие было невероятным и научило меня подумать о себе", – продолжил певец.

Бибер признался, что реальной причиной отмены тура стала его неудержимая жизнь, поэтому он взял паузу.

"Я взял паузу, чтобы почувствовать стабильность. Я хочу, чтобы моя карьера была стабильна, но также хочу, чтобы мое сердце и душа могли быть стабильными. Чтобы я мог быть тем человеком, тем мужчиной и тем отцом, которым хочу", – написал Джастин.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, недавно певец Джастин Бибер внезапно отменил все свои концерты в рамках тура по США и Азии.

Впоследствии СМИ написали, что артист увлекся религией и это заставило его взять паузу.

Ранее певцу запретили во въезде в Китай пока не повзрослеет.