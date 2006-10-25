Во Львове ”заминирована” одна из престижных гостиниц

Сегодня в 21.15 в оперативную службу «02» львовской милиции позвонил по телефону неизвестный, сообщивший о том, что заминирована одна из самых престижных гостиниц города «Опера».

Об этом сообщили УНИАН во Львовском городском Управлении внутренних дел.

На место события выехали работники взрыво-технической службы, спасательные подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сейчас проводится эвакуация обслуживающего персонала и проживающих в гостинице. Специалисты приступают к обследованию помещений.

Справка УНИАН: Первая 4-звездная гостиница «Опера» во Львове открыта 25 февраля 2006 года. Гостиница расположена на проспекте Свободы в центре города рядом с Академическим театром оперы и балета. Площадь жилищных помещений - 2000 кв. м.