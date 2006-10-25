Киевские архитекторы объявили бессрочную акцию возле мэрии

Киевская организация Национального союза архитекторов Украины объявила о проведении бессрочной акции “Застройщики и общественность - партнеры”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Главном управлении градостроения, архитектуры и дизайна городской среды сообщил его начальник, главный архитектор Киева Василий ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, акция проводится напротив центрального входа в здание Киевской городской государственной администрации. Организаторы акции ставят перед собой цель информировать общественность столицы о планах по застройке города.

На стендах, которые будут развернуты перед зданием КГГА, планируется размещать макеты архитектурных проектов, также перед горадминистрацией будут установлены информационные палатки и организованы общественные приемные.

“На стенде, который был сегодня развернут Холдинговой компанией “Киевгорстрой”, представлен один из наиболее масштабных в Киеве проектов – проект застройки 6-го микрорайона жилого массива “Позняки”, который реализуется Холдингом”, - сообщил В.ПРИСЯЖНЮК.

Как отметил главный архитектор города, благодаря презентационному материалу можно убедиться, что данный проект предусматривает ряд мероприятий, направленных на создание необходимой инфраструктуры в данном микрорайоне. “Там будет построена поликлиника, лицей, два детских сада на 200 мест каждый, планируется строительство паркингов и автомобильных дорог, благоустройство придомовой территории”, - добавил В.ПРИСЯЖНЮК.

Один из инициаторов акции – президент Киевской организации Национального союза архитекторов Украины Вадим ЖЕЖЕРИН убежден, что она поможет избежать возникновения конфликтных ситуаций между застройщиками и общественностью, так как последняя будет заранее поставлена в известность относительно планируемого в том или ином районе строительства.

Организаторы акции также считают, что необходимо ознакомить жителей столицы с долгосрочными планами застройки города. “Градостроительная документация (Генеральный план застройки города до 2020 года - УНИАН) должна быть доведена до жителей. Заселяясь в новый дом, они должны знать о том, что и когда будет построено рядом с ним, согласно плану. Это позволит снять ту блокаду, в которой сегодня фактически оказались строители”, - отметил архитектор.

В свою очередь начальник Главного управления внутренней политики КГГА Виктор ГОНЧАРУК сообщил, что городские власти позитивно относятся к поведению акции. “Сотрудничество застройщиков, властей и жителей города является единственным путем для установления взаимопонимания в этой непростой сфере”, - подытожил В. ГОНЧАРУК.