СБУ поймала на взятке одного из руководителей национального природного парка на Одесщине

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве одного из руководителей Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБ Украины

Установлено, что злоумышленник систематически получал от предпринимателей неправомерную выгоду за непрепятствование хозяйственной деятельности и ослабление контроля над выловом рыбы.

«В частности, годовое «разрешение» от руководства на организацию незаконного отдыха или рыбалки для «туристов» на территории природного заповедника стоило одному из предпринимателей сто тысяч гривен», - говорится в сообщении.

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В СБУ сообщили, что злоумышленник задержан во время получения очередной части взятки

«Ранее сотрудники спецслужбы задокументировали еще несколько эпизодов получения взяток злоумышленником», - добавили правоохранители.

Согласно сообщению, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение - УНИАН).

Продолжаются следственные действия.