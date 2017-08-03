СБУ поймала на взятке одного из руководителей национального природного парка на Одесщине
Годовое «разрешение» от руководства на организацию незаконного отдыха или рыбалку для «туристов» на территории природного заповедника стоило одному из предпринимателей сто тысяч гривен.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве одного из руководителей Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБ Украины
Установлено, что злоумышленник систематически получал от предпринимателей неправомерную выгоду за непрепятствование хозяйственной деятельности и ослабление контроля над выловом рыбы.
«В частности, годовое «разрешение» от руководства на организацию незаконного отдыха или рыбалки для «туристов» на территории природного заповедника стоило одному из предпринимателей сто тысяч гривен», - говорится в сообщении.
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В СБУ сообщили, что злоумышленник задержан во время получения очередной части взятки
«Ранее сотрудники спецслужбы задокументировали еще несколько эпизодов получения взяток злоумышленником», - добавили правоохранители.
Согласно сообщению, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение - УНИАН).
Продолжаются следственные действия.