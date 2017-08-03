Донецкая область больше Луганской поддерживает вступление в ЕС и НАТО - опрос

В Донецкой области поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО выше, чем в Луганской.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в представленных на пресс-конференции в Киеве результатах опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Так, в Луганской области присоединение в перспективе к Европейскому Союзу поддерживают только 14%, вступление в Таможенный Союз с Россией поддерживают вдвое больше - 27%, а относительное большинство (31%) считает, что Украине не стоит вступать ни в один из этих союзов.

В Донецкой же области поддержка вступления в ЕС значительно выше - 32%, а сторонников вступления в Таможенный союз несколько меньше - 19%, но и здесь относительное большинство (36%) отдает предпочтение неприсоединению ни к одному из этих союзов.

"По сравнению с другими регионами Украины Донбасс отличается самой низкой поддержкой вступления в ЕС (23%) и самой высокой поддержкой вступления в Таможенный Союз (23%)", - констатировали социологи.

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Кроме того, согласно опросу, в Донецкой области существенно больше сторонников членства Украины в НАТО (30%), чем в Луганской (10%).

В то же время, большинство жителей обеих областей отдает предпочтение внеблоковому статусу Украины (39% в Луганской области и 36% в Донецкой).

"Определенная часть населения продолжает надеяться на военный союз с Россией и другими странами СНГ как на вариант обеспечения безопасности - 17% в Луганской области и 16% в Донецкой", - говорится в результатах исследования.

*** Опрос в Луганской и Донецкой областях (на контролируемой Украиной территории) был проведен фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива (с привлечением сети фирмы "Ukrainian Sociology service") в течение 1-11 июля 2017 года в Донецкой области и 8-26 июня в Луганской области.

Всего в каждой из областей было опрошено по 500 респондентов по выборке, представляющей взрослое население областей (за исключением оккупированных территорий). Выборка репрезентативна по таким показателям, как пол, возраст, образование и место жительства. Погрешность выборки составляет 4,6%.