Завтрашнее заседание Кабмина перенесено
20:46, 31 марта 2009Общество
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В 9.00 - возложение цветов
Запланированное на завтра на 10.00 заседание Кабинета министров Украины перенесено на 2 апреля.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабмина.
Вместе с тем в пресс-службе не уточнили причин, по которым заседание переносится.
О времени заседания правительства пресс-служба сообщит позже.
Планируется, что завтра в 09.00 премьер-министра Юлия ТИМОШЕНКО, в частности, примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику Николаю Гоголю в Киеве.
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