Завтрашнее заседание Кабмина перенесено

Запланированное на завтра на 10.00 заседание Кабинета министров Украины перенесено на 2 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабмина.

Вместе с тем в пресс-службе не уточнили причин, по которым заседание переносится.

О времени заседания правительства пресс-служба сообщит позже.

Планируется, что завтра в 09.00 премьер-министра Юлия ТИМОШЕНКО, в частности, примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику Николаю Гоголю в Киеве.