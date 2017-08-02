Экс-чиновника Минздрава Василишина таки будут судить за организацию поборов в Александровской больнице

Апелляционный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и вернул обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Романа Василишина на новое судебное рассмотрение в Печерский районный суд города Киева.

Читайте такжеПодозреваемый во взяточничестве замглавы Минздрава Василишин вышел из СИЗООб этом сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре напомнили, что Василишин совместно с заведующим отделения Александровской больницы создали систему поборов с практикующих врачей за предоставление им возможности осуществлять свои функциональные обязанности, в частности, проводить операции в указанной больнице.

По коррупционной схеме ряд врачей центра был обязан передавать им деньги, которые врачи получали от пациентов.

Подозреваемым инкриминируют совершение преступления по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение").

Как сообщал УНИАН, во время обысков у злоумышленников было изъято более $50 тыс., 320 тыс. грн и 2,5 тыс. евро.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что тогдашний заместитель главы Минздрава Роман Василишин получал от 50 до 100 тыс. грн поборов только с урологического центра Александровской больницы. Василишин ранее был руководителем этой больницы. По словам Луценко, директор урологического центра больницыЮрий Серняк лично распределял врачей на операции. За каждую из операций врачи вымогали деньги у пациентов и сдавали их Серняку, который эти деньги аккумулировал и передавал Василишину.