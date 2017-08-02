В ГПУ призвали крымчан обращаться в прокуратуру насчет утраченного имущества на полуострове

В Генеральной прокуратуре Украины призывают жителей аннексированного Крыму, а также вынужденных переселенцев обращаться в прокуратуру по поводу утраченного на полуострове имущества.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

По её словам, прокуратура Автономной Республики Крым расследует уголовное производство по фактам умышленного повреждения и уничтожения имущества, незаконного присвоения, растраты и завладения оккупационными властями Крыма как государственным имуществом, так и имуществом частных лиц.

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«Такие действия оккупационных властей не только подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьей 438 Уголовного кодекса Украины, но являются военными преступлениями, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда. В связи с этим, в случае имеющейся у вас информации о таких фактах или если ваше имущество было незаконно национализировано, захвачено или имели место другие нарушения ваших имущественных прав, вы можете обращаться в прокуратуру АР Крым», - отметила она.

Также Сарган добавила, что прокуратура АР Крым будет принимать все возможные меры для защиты нарушенных прав граждан на временно оккупированной территории полуострова и привлечения к ответственности виновных лиц.