"Хочу быть самой толстой на эстраде": запрещенная в Украине Лолита объяснила свой голый наряд

12:54, 01 августа 2017
Общество
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Лолита во время одного из выступлений сняла с себя накидку и оказалась в "голом" комбинезоне на сцене.

ntv.ru

Получившая запрет на поездки в Украину певица Лолита Милявская прокомментировала свой голый комбинезон, в котором она появилась на сцене фестиваля в Баку, желанием быть "единственной толстой бабой" на российской эстраде.

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Как пишет КП, свое желание она выразила прямо на сцене, отвечая на подкол ведущего Максима Галкина.

"Максим, судя по всему то, что убыло у твоей жены (Аллы Пугачевой), прибыло у меня! Я хочу остаться единственной толстой бабой на нашей эстраде", - заявила Лолита.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, внешний вид певицы ошеломил присутствующих. Пользователи соцсетей активно обсуждают внешний вид известной звезды.

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Теги: #фестиваль Жара в Баку#Лолита в голом наряде