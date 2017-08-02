В Украине с начала года составили уже около 40 тысяч протоколов за нетрезвое вождение - полиция

В этом году в Украине составлено и зарегистрировано уже около 40 тысяч протоколов об управлении транспортом в состоянии опьянения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

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"На данный момент уже около 40 тысяч протоколов о вождении в состоянии опьянения зарегистрировано на территории Украины", - сказал он.

Представитель полиции отметил, что множество водителей, садясь за руль подшофе, легкомысленно рассчитывают, что они избегут ответственности.

В то же время Белошицкий выразил возмущение ситуациями, когда дела по ст. 130 "Управление в состоянии опьянения" закрываются по малозначительности или передаются на рассмотрение трудового коллектива. Он высказал мнение, что среди статей и санкций, предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях, управление в состоянии опьянения является одним из самых суровых.

"Поэтому закрывать это дело за малозначительностью - это, как минимум, неправильно", - отметил Белошицкий.