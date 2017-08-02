В Украине больше половины электронных браслетов являются неисправными - СМИ (инфографика)

Количество электронных браслетов в Украине чрезвычайно мало. По состоянию на 22 июня 2017 года на балансе Нацполиции находится 474 электронных браслета. Об этом сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на источники.

Однако только 172 из них являются исправными и могут быть применены к подозреваемым. 283 браслеты являются неисправными, 13 – потеряны подозреваемыми, а еще 6 – изъяты как вещественные доказательства. Таким образом, один исправный браслет приходится примерно на 262 тысячи населения.

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В то же время, согласно данным по состоянию на 28 июля, из этих 172 браслетов уже применены к подозреваемым 112. Свободными остаются только 60 средств электронного контроля.

Как сообщал УНИАН, ранее на скандального экс-прокурора Суса, который забыл указать в е-декларации внедорожник 85-летней бабушки, надели электронный браслет.