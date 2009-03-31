Украина и Россия поговорили о трубе

Украина и Россия на уровне министров энергетики и руководства ОАО «Газпром» и НАК "Нафтогаз Украины" в ходе встречи в Москве 30 марта обсудили волнующие обе стороны вопросы, касающиеся планов по модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС).

Как сообщил УНИАН министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН, обе стороны высказали свои позиции по этому поводу.

В частности, отметил он, российскую сторону интересовал вопрос собственности газотранспортной системы.

В ответ украинская сторона подчеркнула, что на сегодняшний день обсуждается вопрос технической модернизации ГТС и привлечения кредитов для этих целей. «Мы сказали, что это будут кредиты, которые будут оформляться соответствующими договорами», - сказал Ю.ПРОДАН.

Он подчеркнул, что украинская делегация не ставила цель убеждать Россию, насколько основательны их опасения в отношении модернизации ГТС. «Мы детализировали нашу позицию по этому вопросу. Мы заявили о том, что российские компании, если они проявят желание, смогут участвовать на равных условиях с другими компаниями в проекте по модернизации ГТС, во всех тендерах. Мы сказали, что приглашаем их к сотрудничеству, и отметили, что модернизацию ГТС планируется проводить по принципам общеевропейского формирования рынков», - отметил Ю.ПРОДАН.

Он также выразил надежду, что информация, полученная российской стороной, будет передана руководству российского государства.

Как сообщал УНИАН, встреча 30 марта министра топлива и энергетики Украины Ю.ПРОДАНА и министра энергетики Российской Федерации Сергея ШМАТКО в Москве состоялась по приглашению российской стороны. В ней также принимали участие заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украина» Игорь ДИДЕНКО и заместитель главы правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ.

23 марта в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции “ЕС – Украина: партнеры по поставкам газа в Европу” была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН 27 марта на пресс-конференции в Сочи, комментируя итоги инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, заявил, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.