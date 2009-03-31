Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по цене 8,20 грн., продают – по 8,29 грн. Средний курс покупки-продажи наличного доллара сохранен без изменений с 30 марта.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 8,10-8,25 грн., по продаже – 8,26-8,35 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по цене 10,72 грн. (курс почти не изменился по сравнению с 30 марта), продают – по цене 11,11 грн. (на 0,7% дешевле). Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,60-10,85 грн. Предложения банков по продаже евро колеблются в пределах 10,95-11,50 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня составил 0,2239 грн. (курс незначительно повысился по сравнению с 30 марта), продажи – 0,2515 грн. (на 0,5% дешевле). Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,23 грн., по продаже – 0,245-0,280 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,20 грн., продают – по 8,29 грн. (курс почти не изменился по сравнению с 30 марта). Средний курс покупки евро в киевских банках немного снизился – до 10,71 грн., продажи – снизился на 1%, до 11,06 грн.

Курс покупки российского рубля в среднем по банкам составляет 0,2231 грн., что на 0,6% дороже, чем 30 марта, продажи – 0,2564 грн. (на 0,7% дешевле).

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 8,25/8,35 грн., евро – 10,70/11,20 грн., рубль – 0,20/0,24 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,15/8,35 грн., евро – 10,60/11,20 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,18/8,25 грн., евро – 10,65/11,05 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня, 31 марта, составляет 7,70, к евро – 10,15861, к российскому рублю – 0,22638.