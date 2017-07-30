В Авдеевке отметили третью годовщину освобождения города от боевиков (фото)

Сегодня на бульваре Шевченко в Авдеевке состоялся торжественный митинг, посвященный третьей годовщине освобождения города от незаконных вооруженных формирований.

Как сообщается на сайте Министерства обороны, в мероприятии приняли участие председатель военно-гражданской администрации Павел Малыхин, военнослужащие механизированной бригады, которая защищает город, представители общественных организаций.

«Несмотря на обстрелы боевиками украинских позиций в промзоне и домов мирных жителей в южной части населенного пункта, на мероприятие пришли немало горожан. Состоялась церемония награждения военнослужащих, общественных деятелей», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 июля 2014 года был освобожден от российских наемников населенный пункт Авдеевка Донецкой области. Силы АТО при освобождении населенных пунктов сознательно не применяли все имеющиеся возможности огневого поражения.

"Не используются тяжелая техника, артиллерия и авиация, чтобы не допустить жертв среди мирного населения", - подчеркнули в штабе.