В "ДНР" отпустили двух человек, задержанных вместе с журналистом Асеевым

Боевики "ДНР" отпустили двух человек, задержанных ранее вместе с журналистом Станиславом Асеевым, они уже находятся на подконтрольной Украине территории, сообщает ZN.ua со ссылкой на заявление координатора группы по освобождению военнопленных "Патриот" Олега Котенко.

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Отмечается, что в эфире Громадського радио он также сообщил о том, что остальные пленные по-прежнему находятся в так называемом "министерстве госбезопасности ДНР".

"Двое человек, которые были задержаны в рамках этого "уголовного дела", нам удалось перевести на территорию Украины. Они сейчас находятся здесь, на подконтрольной Украине территории", - сказал Котенко.

Остальные все также находятся в "МГБ" и о состоянии их здоровья ничего не известно, добавил он.

Координатор также сообщил о том, что эти пленные включены Службой безопасности в списки на обмен и на данный момент ведутся переговоры об их освобождении.

Как сообщал УНИАН, ранее в ОБСЕ призвали контролируемых Россией боевиков немедленно освободить задержанного журналиста Станислава Асеева, который также известен под псевдонимом Станислав Васин.