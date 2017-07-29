В центре Одессы состоялся первый фестиваль фейерверков (фото, видео)

В центре Одессы накануне вечером тысячи людей стали зрителями первого фестиваля фейерверков.

Как передает корреспондент УНИАН, поздно вечером горожане и туристы собрались на Приморском бульваре, Морском вокзале порта, Потемкинской лестнице и Стамбульском парке на шоу, которое началось примерно в 22.30 и длилось час.

В небо было выпущено 7 тыс. залпов с небольшими перерывами. Соответствующее оборудование организаторы установили на старом пирсе Морского вокзала.

Читайте такжеВ Одессе начал работать полицейский велопатруль (фото, видео)

Как отметила директор департамента туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова, все заряды сертифицированы, доставлены из Китая и Японии.

По ее словам, во время проведения фестиваля были соблюдены все меры безопасности – выстрелы производились в 450 метрах от уреза воды, что в 3 раза больше, чем предусмотрено нормами безопасности.

Шоу финансировалось за внебюджетные средства. В связи с его проведением с 18.00 было перекрыто движение всего транспорта по улице Приморской.

Ночью в историческом центре образовалась масштабная транспортная пробка.