Во Львове археологи нашли артефакты XIII века (фото)

На площади Звенигородской во Львове во время археологических исследований был обнаружен культурный слой XIII века, эпохи Киевской Руси. Об этом сообщает "Дивись інфо".

Археологические раскопки начались в конце мая по заказу частных предпринимателей, потому что участок принадлежит отелю, который находится рядом.

Известно, что в XIII веке здесь, вероятно, был деревянный храм, на месте которого в XIV веке немецкие колонисты возвели костел Марии Снежной, сегодня здесь находится греко-католическая Церковь Матери Божией Неустанной Помощи. Для археологов такая локация означала, что здесь возможны интересные находки.

Читайте такжеВ Украине расследуют действия российских ученых, которые ведут раскопки в аннексированном Крыму

"На сегодняшний день из интересного мы обнаружили каменное мощение XVII-XVIII века, сейчас более подробно трудно сказать ", – рассказывает руководитель археологической экспедиции Николай Шницар.

Ниже каменного мощения археологи обнаружили хозяйственную яму XV века. Но самое интересное, отмечает руководитель археологической экспедиции, был зафиксирован культурный слой княжеской эпохи или, как его еще называют, древнерусской, датированный XIII веком.

Читайте такжеВ Крыму обнаружили "могилу инопланетянина" (фото)

"Пока удалось раскрыть только несколько квадратных метров. Из находок есть только фрагменты керамики – это обломки горшков, а также мелкие обломки амфоры. Пока работаем, будем вскрывать большие площади и имеем надежду, что будут обнаружены более интересные находки", – рассказал Шницар.

По его словам, археологи надеются обнаружить еще какие-то интересные объекты, возможно, жилые постройки, или еще что-то. Для этого будут разбирать каменное мощение и расширять территорию раскопок.

Раскопки будут продолжаться еще месяц. Параллельно происходит фотофиксация и описание находок.

Напомним, что на Полтавщине археологи нашли уникальные артефакты - скифское золото и амфору, которым более 2 тысяч лет. Находки были обнаружены на территории заповедника Бельск.