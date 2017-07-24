Скифское золото и древняя амфора: какие уникальные артефакты нашли археологи на Полтавщине (видео)

На Полтавщине археологи нашли уникальные артефакты - скифское золото и амфору, которым более 2 тысяч лет. Находки были обнаружены на территории заповедника Бельск.

Исследователи раскопали два кургана, в которых нашли остатки одежды, оружия, глиняную посуду и скелет лошади.

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Один из курганов раскопали полностью, там нашли останки коня, наконечники от стрел и глиняную посуду. Во втором кургане обнаружили золотые украшения, посуду, фрагменты одежды и оружия. Раскопки еще продолжаются, поэтому возможны другие важные находки.