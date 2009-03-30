Газпром решил скупать весь свободный газ СНГ

"Газпром" намерен заключить долгосрочный договор на поставку азербайджанского газа с января 2010 года, пишет газета "Ведомости". Сейчас Азербайджан является последним экспортером газа из стран бывшего СССР, с которым у России нет контракта.

Предложение Азербайджану было сделано в июне 2008 года, а 27 марта "Газпром" подписал меморандум о взаимопонимании с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (ГНКАР). Среди пунктов меморандума - переговоры об условиях договора на покупку азербайджанского топлива.

Предполагалось, что азербайджанский газ позволит загрузить газопровод Nabucco, строительство которого еще не началось. Nabucco предполагает строительство газопровода из каспийского региона и через Турцию в Европу в обход России. У "Газпрома" есть альтернативный проект - "Южный поток", который считается конкурентом Nabucco.

Основная трудность реализации проекта Nabucco заключается в том, что государства, которые бы обеспечили загрузку газопровода, до сих пор не найдены. Экспортеры из Средней Азии работают с Россией и Китаем, торговые взаимоотношения с Ираном ограничены международными санкциями, а мощностей Азербайджана для полной загрузки не хватит.

Сейчас "Газпром" в Европе не поставляет топливо только в Испанию и Португалию. Общее потребление газа у 22 европейских стран и Турции составляет 520 миллиардов кубометров, из которых российский концерн в 2008 году поставил 158,8 миллиарда кубометров. Сейчас Италия зависит от поставок "Газпрома" на 30 процентов, Турция - на 66 процентов, а Германия - на 43 процента.

Разведанные запасы газа в Азербайджане составляют около 1,5 триллионов кубометров газа. При этом в 2007 году страна добывала лишь 10,3 миллиарда кубометров.

Лента.ру