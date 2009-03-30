Умер выдающийся французский композитор Морис Жарр
08:19, 30 марта 2009Общество
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Музыка звучит более чем в 150-ти фильмах
|Морис Жарр
Ему было 84 года, сообщает ВВС. Музыка Жарра звучит более чем в ста пятидесяти фильмах. Его лучшие работы были отмечены премией Американской Академии киноискусства. Свой первый Оскар Жарр получил за музыку к фильму "Лоуренс Аравийский" в 1962 году. У него есть ещё две статуэтки за музыку к картинам "Доктор Живаго" и "Поездка в Индию". С 60-х годов композитор постоянно работал в Соединённых Штатах. В последний раз он появился на публике в феврале на Берлинском кинофестивале, где был удостоен награды «За вклад в киноискусство».
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