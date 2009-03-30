Умер выдающийся французский композитор Морис Жарр

В Лос-Анжелесе скончался выдающийся французский композитор Морис Жарр – автор музыки к классическим голливудским фильмам

Ему было 84 года, сообщает ВВС. Музыка Жарра звучит более чем в ста пятидесяти фильмах. Его лучшие работы были отмечены премией Американской Академии киноискусства. Свой первый Оскар Жарр получил за музыку к фильму "Лоуренс Аравийский" в 1962 году. У него есть ещё две статуэтки за музыку к картинам "Доктор Живаго" и "Поездка в Индию". С 60-х годов композитор постоянно работал в Соединённых Штатах. В последний раз он появился на публике в феврале на Берлинском кинофестивале, где был удостоен награды «За вклад в киноискусство».

Эхо Москвы