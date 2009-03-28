Работу чиновников проверили на артериальном давлении посетителей

В Полтаве эффективной работы чиновников горисполкома проверили измерением артериального давления посетителей их кабинетов.

О таком эксперименте УНИАН сообщила пресс-служба горисполкома.

По их данным, в рамках Дня борьбы с инсультом в горисполкоме врачи измеряли артериальное давление - не только работникам горисполкома, но и всем, кто приходил на прием к чиновникам. Результаты показали, что встреча как чиновников с посетителями, так и полтавчан с госслужащими для обеих сторон не проходит бесследно.

Уже к концу рабочего дня у чиновников, в том числе у заместителей городского председателя, давление заметно повышалось. У посетителей давление измеряли до посещения чиновников и после выхода из служебных кабинетов. Нервное напряжение давало себя знать и во втором случае.

«Измерение артериального давления не было простой формальностью: по уровню давления руководители мэрии оценивали уровень профессионализма чиновников, чему в горисполкоме уделяют повышенное внимание», - сказал представитель пресс-службы.