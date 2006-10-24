”Хортица” строит водочный завод под Москвой

Украинско-датская компания «Имидж-Холдинг» (ТМ «Хортица») начала строительство ликероводочного завода в Московской области РФ. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН владелец ТМ «Хортица» Евгений ЧЕРНЯК, передает корреспондент УНИАН.

«Земля под строительство завода уже приобретена, проектные работы ведутся. Строительство начато… это Московская область», - сообщил Е.ЧЕРНЯК.

Относительно сроков ввода завода в эксплуатацию, Е.ЧЕРНЯК сообщил, что «очень надеется», что до конца 2007 года завод будет пущен в работу.

Мощность завода, по расчетам, составит 20 млн. декалитров в год.

Е.ЧЕРНЯК в комментарии УНИАН сообщил, что после ввода в эксплуатацию завода копания планирует занять продукцией ТМ «Хортица» около 10% алкогольного рынка России. На сегодня доля компании в РФ составляет около 1%.

Ранее сообщалось, что инвестиции в завод составят около 30 млн. долл.

Справка УНИАН. ЛВЗ «Хортица» построен в 2003 году. На сегодня предприятие выпускает водки, наливки, горькие настойки, ликёры, слабоалкогольные напитки, питьевую воду и соки. Завод имеет 6 линий по разливу ЛВИ и одну по разливу слабоалкогольной продукции. Мощности завода позволяют производить 200 тыс. бутылок ЛВИ в день.

На рынке ликероводочный завод представлен торговыми марками «Хортиця», «Благов» и слабоалкогольным напитком «Ё». Доля экспорта продукции ЛВЗ «Хортица» составляет более 70% от всего объема производства.