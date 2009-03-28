Полтава недодала Пенсионному фонду больше 18 миллионов

Недоимка в Пенсионный фонд по Полтаве составляет 18 миллионов 788 тысяч гривен.

Об этом УНИАН сообщила заместитель городского председателя Полтавы Тамара ПЛУЖНИК.

По ее словам, с начала года сумма возросла на 18% и ситуация ухудшается. Всего задолжали 88 предприятий. Значительные суммы недоимки накопили ПО «Знамя» (более 1 млн. 600 тысяч), учебное заведение «Светоч» (805 тысяч), ЧП «Элсис» (608 тысяч), завод газоразрядных ламп (526 тысяч), ОАО «Керамик» (323 тысяч гривен) и другие.

«Беспокоит то, что среди должников - 10 коммунальных предприятий. По районам размер недоимки в Пенсионный фонд распределился так: Октябрьский - 8 миллионов 240 тысяч, Киевский - 7 миллионов 509 тысяч, Ленинский - 3 миллиона 039 тысяч гривен»,- сообщила Т.ПЛУЖНИК.