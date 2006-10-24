Милиция третий день ищет убийц таксиста и его ”Фольксваген-Пассат”

В Черновцах милиция третий день ищет убийц таксиста и его машину.

Убийство произошло в Черновцах в ночь на 22 октября. Водителя такси неизвестный злоумышленник смертельно ранил в грудь кухонным ножом. С места преступления исчез также автомобиль потерпевшего «Фольксваген-Пассат», сообщил УНИАН начальник отдела уголовного розыска УМВД в области Николай МАКАРЕВИЧ.

Милиция отрабатывает две версии – убийство с целью завладения автомобилем и убийство, связанное с выполнением таксистом своих профессиональных обязанностей, то есть совершенное в результате конфликта с пассажиром.

При этом Н.Макаревич заметил, что убили таксиста не с целью ограбления, поскольку при нем нашли достаточно большую сумму денег.

К расследованию преступления привлечено 80 сотрудников милиции. Возбуждено уголовное дело по статье 115 ч.1 Уголовного кодекса Украины (убийство).