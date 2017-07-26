В Харькове осудили четверых антимайдановцев. Прокурор Харьковской области Юрий Данильченко рассказал о расследовании преступлений, связанных с Майданом, передает 057.ua.

«Вопрос рассмотрения майдановских дел сдвинулся с мертвой точки. На текущий момент было вынесено 4 приговора, по которым четверо подозреваемых получили сроки», - сообщил он.

Также он сказал, что антимайдановец Роман Добрянский был задержан в Грузии и находится сейчас в следственном изоляторе. В 2016 году украинские сотрудники правоохранительных органов отправили пакет документов грузинским оперативникам.

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Сейчас прокуратура ждет передачи Добрянского украинским властям. Он подозревается в организации разгона Евромайдана возле Академии внутренних войск в Харькове «титушками».

Кроме того, был получен приговор в отношении Апухтина, который подозревался в организации референдума за создание «ХНР». Он получил срок в виде 6 лет лишения свободы, но прокуратура требует лишить его свободы на 8 лет.