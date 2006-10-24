Назначен новый старый прокурор Донецкой области

В Донецке Виталий МУРЗА представлен в качестве прокурора Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, коллективу аппарата прокуратуры и прокурорам городов и районов области нового прокурора представил заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН.

Во время представления присутствовали губернатор области Владимир ЛОГВИНЕНКО, председатель облсовета Анатолий БЛИЗНЮК, мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, а также начальник облуплавления СБУ Александр ПЕТРУЛЕВИЧ, начальник Главного облуправления МВД Михаил КЛЮЕВ и председатель Апелляционного суда Донецкой области Александр КОНДРАТЬЕВ.

Р.КУЗЬМИН представил В.МУРЗУ, сказав, что "с сегодняшнего дня он приступит к обязанностям", и призвал поддержать его и "оказать всяческую поддержку". При этом Р.КУЗЬМИН выразил надежду, что "никаких изменений не предвидится".

Также Р.КУЗЬМИН поздравил с днем рождения В.МУРЗУ, которому 24 октября исполняется 43 года.

В. МУРЗА был восстановлен в должности прокурора области 10 октября 2006 года решением Кировского районного суда г. Донецка. Приказом генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО 20 октября 2006 года В.МУРЗА был востановлен в должности прокурора, коотрую занимал с декабря 2003 по февраль 2005 года.

Одновременно с должности прокурора Донецкой области уволен Алексей БАГАНЕЦ.