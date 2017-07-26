Под Житомиром прошел слет молодежи: обсуждали роль и значение гражданского образования

Роль и важность гражданского образования обсуждали участники мероприятия «Кемпинг гражданского образования», который состоялся в воскресенье в селе Тригорье Житомирского района.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

По словам председателя правления молодежного общественного объединения «Современный Формат» Жанны Соловьевой, «это был слет молодежи, который мы назвали кемпингом, каждый участник и участница усилили атмосферу мероприятия, обеспечив его неповторимый колорит».

Соловьева рассказала, что кемпинг получился интересным, эмоциональным, насыщенным обсуждениями, дискуссиями, а также практическими тематическими упражнениями.

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«Во время мероприятия его участники не только обсуждали гражданское образование, но и учились договариваться и отстаивать свои позиции по принципиальным вопросам, примеряли на себя различные социальные роли и обсуждали стереотипность действий и решений», - сказала она.

Также каждый из присутствующих имел возможность попрактиковаться в скалолазании и стрельбе из луков и арбалетов. Мастер-классы проводили опытные инструкторы.

Участие в палаточном городке приняли преподаватели, общественные деятели, бизнесмены, журналисты, представители органов местной власти и местного самоуправления.

Инициатором и организатором кемпинга выступила молодежная общественная организация «Современный Формат» при поддержке DVV International in Ukraine в рамках проекта «Региональные голоса – строим мосты для демократии», финансирование которого осуществляется Министерством иностранных дел Германии.