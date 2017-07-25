В центре Киева с 27 по 30 июля ограничат движение по случаю годовщины Крещения Киевской Руси

В Киеве с 29 до 30 июля на ул. Ярославов Вал (от пересечения улиц Ярославов Вал и Владимирской до пересечения улиц Ярославов Вал и Лысенко) будет ограничено движение транспортных средств из-за проведения культурно-художественной акции по случаю празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины на территории Национального заповедника «София Киевская» и музея «Золотые ворота». Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что на время ограничения движения будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит через место проведения мероприятия.

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Как сообщал УНИАН, 27-28 июля в центре Киева будет ограничено движение транспорта в связи с празднованием годовщины Крещения Киевской Руси.

В частности, будет ограничено движение всех видов транспорта 27 июля с 11.00 до 16.30 на ул. Трехсвятительской (на отрезке от Михайловской площади до пл. Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской), Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской). 28 июля будет ограничено движение всех видов транспорта с 12.00 до 13.30 на ул. Тараса Шевченко (на отрезке от дома №20 до д. № 14), ул. Владимирской (от дома №56 до пл. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софийской до пл. Михайловской).