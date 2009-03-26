В Донецке в речке выловили джип с телом женщины
14:49, 26 марта 2009Общество
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Ведется следствие
25 марта в Донецке на пульт связи МЧС «101» поступило сообщение о том, что в Ворошиловском районе города, на проспекте Мира, автомобиль «Jeep Grand Cherokee» съехал с дороги и оказался в реке Кальмиус.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, спасателями было установлено, что машина находится в реке на расстоянии 4-5 метров от берега. Из-за плохой видимости в воде и сильного течения водолазы не сразу смогли ее найти, но с помощью спецтехники МЧС авто вытащили на берег. В салоне было тело женщины, 1978 года рождения. Продолжается следствие.
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