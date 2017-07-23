МОН запустило личный электронный кабинет абитуриента в мобильном приложении

Министерства образования и науки Украины запустило стартовую версию мобильного приложения Единой государственной электронной базы по вопросам образования «Личный электронный кабинет абитуриента».

Как сообщили в пресс-службе МОН, с помощью мобильного приложения поступающие могут отслеживать статус своих заявлений и результаты конкурсов на мобильных телефонах и планшетах.

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Скачать его можно бесплатно по ссылке https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndipit.apstatmon.

Сейчас сервис доступен для пользователей операционной системы Android, однако начата регистрация приложения в App Store.

Чтобы воспользоваться приложением, поступающему необходимо ввести логин и пароль личного электронного кабинета.

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Основные функции приложения: информирование о поданных заявках на конкурсные предложения; отображение статуса заявки в реальном времени; информация о конкурсных предложениях: список дисциплин и информация о приемной комиссии; информирование о результатах конкурса.

Мобильное приложение не предоставляет возможности внесения изменений в поданные заявления на вступление; возможности подачи заявлений онлайн; возможности сдачи вступительных экзаменов онлайн; преимуществ на участие в конкурсе при поступлении на то или другое конкурсное предложение.

В МОН отметили, что в настоящее время продолжается работа над совершенствованием сервиса. Если у пользователей возникнут проблемы с работой приложения или появятся предложения по улучшению функционала, они могут прислать письмо на электронный адрес компании-разработчика info@osvita.net